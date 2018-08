Piłkarscy wojownicy na Amp Futbol Cup 2018. Kibicuj niepokonanym!

Po raz siódmy Warszawa stanie się gospodarzem turnieju Amp Futbol Cup, w którym oprócz zawodników z Polski, zagrają reprezentacje Anglii, Holandii, Rosji, Ukrainy i Włoch. Biało-czerwoni w pierwszym dniu turnieju rozegrają dwa mecze grupowe – z Holandią i Rosją. Ci drudzy, to aktualni Mistrzowie Świata – zatem przed Polakami trudne wyzwanie, ale ich determinacja i wola walki sprawią, że możemy spodziewać się emocjonującego widowiska. W drugiej grupie o zwycięstwo powalczą również wicemistrzowie Europy - Anglicy oraz Włochy i Ukraina.

8 i 9 września, stadion OSiR Bemowo

Kibice będą mogli oglądać to wyjątkowe sportowe widowisko i wspierać Polaków 8 i 9 września na stadionie OSiR Bemowo, który znajduje przy ul. Obrońców Tobruku 11. Wstęp na dwudniowy turniej Amp Futbol Cup w Warszawie będzie bezpłatny, a organizatorzy zaplanowali liczne atrakcje dla całych rodzin, m.in. miniboiska, dmuchańce, bramki celnościowe, konkursy z nagrodami i poprzedzający finał - mecz piłkarskich gwiazd. Na trybunach wśród kibiców, jak co roku pojawią się znane twarze: trenerzy, sportowcy i znane osobistości. Wśród osób, które z zaangażowaniem wspierają polską reprezentację są także znani piłkarze: Robert Lewandowski – jeden z oficjalnych sponsorów polskiej kadry Amp Futbolu, Łukasz Fabiański i Kamil Grosicki.

Amp Futbol – siła i determinacja

Piłkarze grający w Amp Futbol to osoby, które przeszły amputację jednej nogi i grają w meczach wspomagając się dwoma kulami. Natomiast bramkarze mają tylko jedną rękę. Mecze ampfutbolu są bardzo dynamiczne i wymagają od uczestników intensywnego przygotowania fizycznego oraz stałego szlifowania umiejętności sportowych. Piłkarze są w pełni oddani pasji, jaką jest sport, gotowi do realizacji zaskakujących akcji, niezliczonych pojedynków o piłkę i prowadzenia długich dryblingów. Obserwacja ich sportowych zmagań potwierdza, jak wielką rolę odgrywa psychika w życiu sportowców. Ograniczenia fizyczne przestają mieć duże znaczenie i schodzą na dalszy plan, gdy do głosu dochodzi wola sportowych wojowników – w końcu nie przestają być nimi także poza boiskiem.

Kibicuj sportowym wojownikom!

Kibice na całym świecie bardzo tłumnie odwiedzają ampfutbolowe mecze i wspierają żywiołowym dopingiem swoje drużyny. Tym razem kolej na Polaków – zwłaszcza mieszkańców stolicy. Organizatorzy zachęcają do bardzo energicznego, rodzinnego kibicowania wszystkim drużynom.

- Chcemy celebrować te dwa ważne dla nas i zawodników dni. Obecność kibiców oraz siła ich entuzjastycznej energii jest dla nas wielką mobilizacją, by przekraczać granice, które wydają się niemożliwe do pokonania. Obserwacja sportowej walki zawodników może być kierunkowskazem do dobrej drogi dla tych, którzy zmagają się z problemami. Okazuje się, że sport może wypełnić życie pasją i radością – mówi Mateusz Widłak, prezes Amp Futbol Polska.

Kibicuj reprezentacji Polski Amp Futbol:

ZRÓB SELFIE I POKAŻ GO W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

opublikuj selfie z kartką z napisem: #JednąNogąWFinale

opublikuj selfie z kartką z napisem: POLUB FANPAGE, WEŹ UDZIAŁ W WYDARZENIU: facebook.com/AmpFutbolPolska https://twitter.com/AmpFutbolPolska https://web.facebook.com/events/218362455518970/

OGLĄDAJ NA ŻYWO: bądź na trybunach 8 i 9 września w Warszawie, OSiR Bemowo ul. Obrońców Tobruku 11. Wstęp na Amp Futbol Cup 2018 jest bezpłatny!

HARMONOGRAM AMP FUTBOL CUP 2018

Sobota, 8 września :



11:00 – oficjalne rozpoczęcie turnieju i prezentacja drużyn

11:30 – Polska v Holandia

12:45 – Ukraina v Anglia

15:00 – Holandia v Rosja

16:15 – Włochy v Ukraina

18:30 – Polska v Rosja

19:45 – Włochy v Anglia

Niedziela, 9 września:



10:00 – półfinał 1

11:30 – półfinał 2

13:00 – mecz o 5. miejsce

14:30 – mecz o 3. miejsce

16:00 – mecz gwiazd

17:00 – FINAŁ i wręczenie pucharów

OSiR Bemowo, Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 11. Wstęp bezpłatny!