5 powodów, dla których warto wdrożyć ERP w firmie

1. Całościowe wsparcie zarządzaniu, czyli wszystko pod kontrolą!

Średnie i duże przedsiębiorstwa, to mówiąc obrazowo sieć zależności między działaniami podejmowanymi w firmie. Zadania, które wykonuje każdy pracownik lub zespół pracowników składają się na całościowy przebieg pracy. Rozwój przedsiębiorstwa jest więc uwarunkowany tym jak szybko, sprawnie i dobrze przebiega ona na każdym etapie. System ERP umożliwia wgląd do wszystkich procesów w firmie. Co więcej, gromadzi niezbędne dane, na podstawie których sporządza raporty i analizy dotyczące przedsiębiorstwa. Oprogramowanie ERP to nieocenione, złożone narzędzie do planowania i zarządzania zasobami firmy. Dzięki niemu zarówno kadra zarządzająca, jak i poszczególne działy mają wszystko pod kontrolą.

2. Oszczędność czasu, dane na „klik”

Oprogramowanie ERP gromadzi informacje i umożliwia ich szybką wymianę w obrębie systemu. Dane są dostępne dla użytkowników, którzy są do tego autoryzowani. Przekłada się to na skrócenie komunikacji między poszczególnymi działami firmy. Wysłanie maila z pytaniem i czekanie na odpowiedź lub trucht po firmie w poszukiwaniu odpowiedniej osoby to wysiłek, który system ERP skutecznie eliminuje. Dzięki temu pracownicy są mniej rozkojarzeni i mogą szybciej podejmować konieczne decyzje – praca staje się wydajniejsza.

3. Dobra inwestycja– nie musisz kupować osobnych rozwiązań

Choć cena systemu ERP wydaje się na pierwszy rzut oka wysoka, tak naprawdę pozwala przedsiębiorcom zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy. Dlaczego? System ERP to złożone narzędzie, które posiada moduły odpowiednie dla każdego działu firmy. Znajdują się w nich zaawansowane funkcjonalności dedykowane m.in. produkcji, księgowości czy magazynowi. Właściciel firmy może zainwestować w jeden system, a nie w wiele rozproszonych rozwiązań. Przewagą oprogramowania ERP jest także integracja wszystkich funkcjonalności, w jeden spójny „organizm”.

4. Praktyczne funkcjonalności

Możliwości, jakie daje system ERP są dopasowane do konkretnych potrzeb. Dobry system ERP jest stale aktualizowany zgodnie z potrzebami Klientów. - Oprogramowanie ma rozwiązywać konkretne problemy. Nie musi pięknie wyglądać ani zaskakiwać innowacyjnymi smaczkami, tylko pragmatycznie wspomagać działania firmy na każdym etapie – opowiada Filip Stokłosa, specjalista z firmy Tres, producenta oprogramowania Trawers ERP. Oprogramowanie ERP generuje wszystkie potrzebne dokumenty (np. faktury, spisy inwentaryzacyjne, JPK), przypomina o najważniejszych terminach lub informuje, m.in. o przebiegu procesów produkcyjnych. Można go dodatkowo zintegrować z rozwiązaniami otwartymi, które są bezpłatne.

5. Duża wydajność

Producenci sprawdzonych systemów ERP tworzą je w taki sposób, aby oprogramowanie działało szybko nawet na sprzęcie o niskich parametrach. - System Trawers ERP można zainstalować na różnych systemach operacyjnych, w tym na bezpłatnym Linuxie. Oprogramowanie zapewnia pracę ciągłą, 24 godziny na dobę, nieprzerwanie przez 365 dni w roku. Ilość przetwarzanych dokumentów i zapisów jest w zasadzie nieograniczona – dodaje Filip Stokłosa, specjalista z firmy Tres.