Ciąża to wyjątkowy czas, który warto wykorzystać na odpowiednie przygotowanie się do powitania nowego członka rodziny. Każda przyszła mama, w czasie kompletowania wszystkich niezbędnych akcesoriów dla dziecka i urządzaniu jego pokoju, nie może zapomnieć również o sobie. Ważnym elementem czasu oczekiwania na narodziny potomka jest przygotowanie się do porodu oraz poznania zasad troski o maleństwo.

Bezpłatne warsztaty dla przyszłych mam

Głównym założeniem warsztatów jest edukacja i przygotowanie przyszłych mam do porodu. W trakcie spotkań Marta Mądra, położna Salve Przychodnie opowie o tym, jak przygotować się do porodu, jak zająć się noworodkiem oraz jak w tym czasie zadbać o siebie i swojego maluszka. Położna opowie również o tym, jak w tych pierwszych tygodniach od porodu wygrać ze stresem, lękiem i depresją. Będzie to również doskonała okazja do zadania położnej pytań i uzyskania odpowiedzi na nurtujące kwestie.

Spotkania będą odbywały się co tydzień w piątki, przez trzy tygodnie: 9 marca, 16 marca oraz 23 marca, od godziny 18.00.

W warsztatach mogą wziąć udział kobiety od 21 tygodnia ciąży. Warunkiem udziału jest wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu: +48 728 868 276 w godz. 8.00 – 18.00. Liczba miejsc jest ograniczona.

Miejsce warsztatów: Szpital Salve Łódź ul. Szparagowa 10.