ERP w biznesie to już nie przywilej, a konieczność

Zarządzanie firmą, czyli koordynacja wszystkich procesów jakie w niej zachodzą, nie jest zadaniem łatwym. Obecnie jednym z podstawowych rozwiązań są systemy ERP, które usprawniają funkcjonowanie firmy niemal w każdym obszarze, łącząc wszystkie działy w sieć informacji. Przedsiębiorstwa, które już posiadają takie oprogramowanie, podkreślają, że jest ono nieodzownym elementem biznesu, co potwierdza ankieta przeprowadzona przez magazyn Control Engineering Polska we wrześniu 2017 roku. Aż 55% respondentów przyznało, że systemy ERP są stosowane w ich przedsiębiorstwach. Natomiast co dziesiąty ankietowany zapowiedział, że w najbliższym czasie w jego firmie jest planowane wdrożenie ERP.

Biznes + ERP = rozwój

W dobie przemysłu 4.0, czyli w czasach, gdy technologia nieodzownie łączy się z pracą ludzką, systemy ERP stają się podstawowym rozwiązaniem dla biznesu. – Systemy ERP pozwalają na koordynację pracy wszystkich działów firmie, generują niezbędne dokumenty, tworzą bazy danych, na podstawie których można dokładnie przeanalizować sytuację przedsiębiorstwa, łączą wszystkie działania w jeden „organizm” jakim jest firma. Właśnie dlatego są tak przydatne, a przedsiębiorcy, którzy decydują się na ich wdrożenie, nigdy tego nie żałują”- mówi Karol Dworzecki, przedstawiciel firmy Tres, producenta systemu Trawers ERP.

Dlaczego warto wdrożyć ERP?

Wdrożenie systemu ERP przynosi korzyści praktycznie od pierwszych chwil pracy z oprogramowaniem. Zgodnie z danymi Panorama Consulting Solutions, już w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy funkcjonowania programu w firmie osiągane jest nawet 60% planowanych i spodziewanych korzyści. System całościowo zarządza firmą, tzn. pracuje na wszystkich wspólnych danych przedsiębiorstwa, dzięki czemu zarządzający mają stały wgląd do bieżących danych dowolnego działu czy procesu. Wśród innych plusów ERP wymienić należy również automatyzację i ujednolicenie, wskazywane w ankiecie przeprowadzonej przez magazyn Control Engineering Polska przez 70% użytkowników systemów ERP. Ważną korzyścią wyliczaną przez przedstawicieli firm pracujących z ERP jest aktualny dostęp do informacji oraz poprawa procesów produkcyjnych. Istotnym elementem jest również czas podejmowania decyzji. Osoby mające stały dostęp do informacji i danych mogą znacznie szybciej podjąć decyzje zarządcze, a to wpływa na przyśpieszenie procesów oraz samego rozwoju firmy. Plusem jest również efektywniejsza obsługa klientów, w tym przede wszystkim szybsza reakcja na ich potrzeby, poprawa dystrybucji i sprzedaży. – Systemy ERP pomagają zautomatyzować firmę, przyspieszyć jej działania, a także zabezpieczają tak obecnie cenne dane. Jako producenci systemu Trawers ERP wiemy, że takie oprogramowanie daje wiele możliwości, a to przekłada się na liczne korzyści dla firmy. Nasz produkt został zaprojektowany tak, aby stanowił jeden, spójny system, który można skonfigurować odpowiednio do wielkości firmy oraz poszczególnych działów. Dla twórców systemów ERP najważniejsze powinno być dostosowanie funkcjonalności do realnych potrzeb klientów. - tłumaczy Filip Stokłosa, programista i wdrożeniowiec z firmy Tres.